  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: Ramazan'da tam kapanma olacak mı?

    Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: Ramazan'da tam kapanma olacak mı?

    Giriş Tarihi: 12.04.2021, 22:24

    Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tedbirler, koronavirüs vakaları, aşıdaki gelişmeler, Ramazan ayı önlemleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin merakla beklediği Bilim Kurulu ve kabine toplantıları öncesi Koca, "Ramazan ayında tam kapanma olacak mı?" sorusunu da cevaplandırdı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan ve Dibeybe'den ortak açıklama
    Başkan Erdoğan ve Dibeybe'den ortak açıklama
    Sedat Peker'in villasına baskın!
    Sedat Peker'in villasına baskın!
    Libya Başbakanı Dibeybe Ankara'da
    Libya Başbakanı Dibeybe Ankara'da
    Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Fadime Arslan'ın oğlu Ramazan Arslan konuştu
    Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Fadime Arslan'ın oğlu Ramazan Arslan konuştu
    Afyonkarahisar’da skandal görüntüler! Diskoda ölümüne korona eğlencesi
    Afyonkarahisar’da skandal görüntüler! Diskoda ölümüne korona eğlencesi
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm fragmanı
    Başkan Erdoğan ve Dibeybe'den ortak açıklama
    Türkiye ile Libya arasında tarihi anlaşmalar yapıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Sedat Peker'in villasına baskın!
    Sedat Peker'in villasına baskın!
    Libya Başbakanı Dibeybe Ankara'da
    Libya Başbakanı Dibeybe Ankara'da
    Bilim Kurulu toplanıyor! Ramazan için hangi tedbirler alınacak?
    Bilim Kurulu toplanıyor! Ramazan için hangi tedbirler alınacak?
    VAV TV yayın hayatına başladı!
    VAV TV yayın hayatına başladı! Gerçek bilgi doğru yorum bu kanalda
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar