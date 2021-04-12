Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tedbirler, koronavirüs vakaları, aşıdaki gelişmeler, Ramazan ayı önlemleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin merakla beklediği Bilim Kurulu ve kabine toplantıları öncesi Koca, "Ramazan ayında tam kapanma olacak mı?" sorusunu da cevaplandırdı.
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: Ramazan'da tam kapanma olacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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