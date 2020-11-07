Bakan Kurum İzmir depremi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu: Ödemeler başladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bakan-kurum-izmir-depremi-ile-ilgili-onemli-aciklamalarda-bulundu-odemeler-basladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Çalışmamızın miktarını artırabilecek arazimiz mevcuttur. Yardım süreçleri de devam ediyor. Ağır hasarlı binalar için yardımlar başladı. Orta hasarlılar için de yardım süreci başlatıyoruz. Ağır hasarlılarda 13 bin TL, kiracılarımıza ise 5 bin TL yapıyoruz. Orta hasarlılarda ise ev sahiplerine 5 bin TL, kiracılarımıza 2500 TL yardım sürecini başlattık." dedi.