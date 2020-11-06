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    Bakan Kurum: İzmir Depremi sonrası binası az hasarlı ve hasarsız olanlar evlerine girebilir

    Giriş Tarihi: 06.11.2020, 12:11

    Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir depremi sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Binası az hasarlı ve hasarsız olanlar evlerine girebilir" dedi. Bakan Kurum, tsunamiden etkilenenlere 1 milyon 904 bin TL ödeme yapıldığını kaydetti.

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