Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir depremi sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Binası az hasarlı ve hasarsız olanlar evlerine girebilir" dedi. Bakan Kurum, tsunamiden etkilenenlere 1 milyon 904 bin TL ödeme yapıldığını kaydetti.
Bakan Kurum: İzmir Depremi sonrası binası az hasarlı ve hasarsız olanlar evlerine girebilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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