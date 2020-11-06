Bakan Kurum: İzmir Depremi sonrası binası az hasarlı ve hasarsız olanlar evlerine girebilir

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bakan-kurum-izmir-depremi-sonrasi-binasi-az-hasarli-ve-hasarsiz-olanlar-evlerine-girebilir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir depremi sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Binası az hasarlı ve hasarsız olanlar evlerine girebilir" dedi. Bakan Kurum, tsunamiden etkilenenlere 1 milyon 904 bin TL ödeme yapıldığını kaydetti.