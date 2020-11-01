Bakan Murat Kurum İzmirli depremzedelere maddi yardımların başladığını açıkladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bakan-murat-kurum-izmirli-depremzedelere-maddi-yardimlarin-basladigini-acikladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hane başı 30 bin TL eşya yardımının yapılacağını açıklayan Bakan Kurum, "Ayrıca vatandaşlarımıza 5 bin TL kira yardımı da yapılacak" dedi.