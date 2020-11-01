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    Bakan Murat Kurum İzmirli depremzedelere maddi yardımların başladığını açıkladı

    Giriş Tarihi: 01.11.2020, 19:18

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hane başı 30 bin TL eşya yardımının yapılacağını açıklayan Bakan Kurum, "Ayrıca vatandaşlarımıza 5 bin TL kira yardımı da yapılacak" dedi.

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