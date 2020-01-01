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Bakan Murat Kurum'dan termik santral açıklaması

Giriş Tarihi: 01.01.2020, 19:55

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "5 termik santral tamamen, 1'i kısmen kapatılacak. 6 santralde mühürleme işlemleri tamamlandı." açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre Kanunu'nu gereği 5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar verildiğini açıkladı. Bakan Kurum, incelenen 7 termik santralden 4'üne geçici faaliyet belgesi verildiğini, 3 santralin ise gerekli çevre izinlerini aldığını bildirdi.

Soma Termik Santralinin 4 ünitesinin çalışmasına kış sezonu boyunca müsaade edileceğini belirten Kurum, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı termik santralleri tamamen, Manisa Soma Termik Santrali ise kısmi olarak kapatılmıştır.

Kapatılan termik santrallerin yönetimleri, gerekli çevresel yatırımları tamamlamadıkları sürece faaliyete geçmelerine izin verilmeyecek.

Geçici faaliyet belgesi verdiğimiz santraller Bursa Orhaneli, Muğla Yatağan, Kahramanmaraş Afşin B ve Ankara Çayırhan termik santralleridir. Mevzuat gereğince 6 ay içerisinde çevre izin ve lisans belgesi için Bakanlığımıza başvuru yapmak durumundalar.

Muğla Kemerköy, Muğla Yeniköy ve Çanakkale 18 Mart Çan Termik Santralleri çevre mevzuatı kapsamında çevre izinlerini almışlardır."

'ÇALIŞANLARIN HAKLARININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kapanan santrallerin ortalama saatlik üretim gücü 1883 megavat. Bunu karşılayacak kadar rezerv kapasitemiz mevcut." dedi.

Dönmez, kapatılan termik santrallerdeki çalışanların haklarının takipçisi olacaklarını söyledi.

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