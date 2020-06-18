Bakan Selçuk açıkladı! Telafi eğitimi zorunlu mu? Salgın devam ederse hangi tedbirler hayata geçirilecek?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bakan-selcuk-acikladi-telafi-egitimi-zorunlu-mu-salgin-devam-ederse-hangi-tedbirler-hayata-gecirilecek" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bakan Selçuk, velilerin merak ettiği konulara değindi. Telafi eğitiminden salgın tedbirlerine kadar her konuyu ele alan Selçuk, "Birçok senaryoya göre hazırlık var. Problem nereye doğru evrilirse, tedbir konusunda kararlıyız" mesajını verdi. İşte detaylar...