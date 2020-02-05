İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında Van'daki çığ felaketi hakkında açıklamalarda bulundu. Soylu yaptığı değerlendirmede acı haberi verdi, "3'ü güvenlik korucusu, 8 kişi çığ altında kalarak şehit oldu" dedi. Bakan Soylu, bölgeye telefon ile ulaşmanın oldukça zor olduğunu ifade ederken "Çığ altında 10-15 kişi olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Bakan Soylu A Haber'e anlattı! İşte çığ faciasında son durum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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