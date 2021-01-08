İçişleri Bakanı Soylu, Foça Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Boğaziçi Üniversitesi rektörünün belli olmasının ardından başlayan provokasyonlara sert tepki gösterdi. Soylu, provokasyona açıktan destek veren CHP'ye de Canan Kaftancıoğlu üzerinden ateş püskürdü.
Bakan Soylu'dan İzmir'de CHP'ye çok sert Boğaziçi provokasyonu tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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