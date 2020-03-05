Bakan Soylu'dan TELE 1 muhabirine tepki: Yunan medyasının oyuncağısınız

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bakan-soyludan-tele-1-muhabirine-tepki-yunan-medyasinin-oyuncagisiniz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulundu. Soylu incelemelerinin ardından Edirne Valiliği'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, provokatif haberleriyle bilinen Tele1 kanalının muhabirinin sınırdan geçişlerle ilgili sayılara ilişkin sorusuna tepki gösterdi. Soylu, 'Yunan medyasının oyuncağı olarak burada bulunuyorsunuz' ifadelerini kullandı.