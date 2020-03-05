 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Bakan Soylu'dan TELE 1 muhabirine tepki: Yunan medyasının oyuncağısınız

Bakan Soylu'dan TELE 1 muhabirine tepki: Yunan medyasının oyuncağısınız

Giriş Tarihi: 05.03.2020, 13:17

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulundu. Soylu incelemelerinin ardından Edirne Valiliği'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, provokatif haberleriyle bilinen Tele1 kanalının muhabirinin sınırdan geçişlerle ilgili sayılara ilişkin sorusuna tepki gösterdi. Soylu, 'Yunan medyasının oyuncağı olarak burada bulunuyorsunuz' ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakan Soylu'dan TELE 1 muhabirine tepki: Yunan medyasının oyuncağısınız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Afili Aşk 36. yeni bölüm fragmanı izle
Afili Aşk 36. yeni bölüm fragmanı izle
Denizli'de iş yerinden çanta hırsızlığı güvenlik kamerasında
Denizli'de iş yerinden çanta hırsızlığı güvenlik kamerasında
Kuruluş Osman 14.bölüm fragmanı izle
Kuruluş Osman 14.bölüm fragmanı izle
Aydın'da dehşet! Kız arkadaşı ve annesine kurşun yağdırdı
Aydın'da dehşet! Kız arkadaşı ve annesine kurşun yağdırdı
TBMM'de CHP provokasyonu! Yumruklu kavga çıktı! İşte o anlar...
TBMM'de CHP provokasyonu! Yumruklu kavga çıktı! İşte o anlar...
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki çeken sözler
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki çeken sözler
TBMM'de CHP provokasyonu! Yumruklu kavga çıktı! İşte o anlar...
TBMM'de CHP provokasyonu! Yumruklu kavga çıktı! İşte o anlar...
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki çeken sözler
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki çeken sözler
Engin Özkoç, Erdoğan'a hakaret etti ! TBMM’de yumruklu kavga çıktı!
Engin Özkoç, Erdoğan'a hakaret etti ! TBMM’de yumruklu kavga çıktı!
Erdoğan'dan Putin görüşmesi öncesi önemli açıklama
Başkan Erdoğan'dan Putin ile yapacağı İdlib görüşmesi öncesi önemli açıklama
Futbol dünyasından birlik beraberlik mesajları!
Futbol dünyasından birlik beraberlik mesajları!
Başkan Erdoğan Bahar Kalkanı Harekatı'ndan görüntüleri izletti!
Başkan Erdoğan Bahar Kalkanı Harekatı'ndan görüntüleri izletti!