Bakan Soylu'dan Yunanistan'a sert tepki! "Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz" diyerek paylaştı

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik zulmü durmak bilmiyor. Marmaris Kızılburun'da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 73 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2'si bebek olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti.

Düzensiz göçmenlerle yapılan görüşmede, bu kişilerin İtalya'ya gitmek üzere 10 Eylül'de 15 metre boyunda ahşap bir tekneyle Lübnan'dan yola çıktıkları, dün Rodos açıklarında yakıtlarının bitmesi üzerine Yunan güvenlik güçlerinden yardım talep ettikleri,

bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik botuna bindirilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türk karasularına yakın bir noktada toplam 4 can salına bindirildikleri ve sürüklenmeye terk edildikleri bilgisi alındı.

"LANET OLSUN İNSANLIĞINIZA"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere ve masumlara zulmünün görüntülerini paylaştı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lanet olsun insanlığınıza! Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz... Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten, Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşında idi. Avrupa ve Yunanistan! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz." ifadelerini kullandı.