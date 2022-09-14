  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Bakan Soylu'dan Yunanistan'a sert tepki! "Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz" diyerek paylaştı

    Bakan Soylu'dan Yunanistan'a sert tepki! "Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz" diyerek paylaştı

    Giriş Tarihi: 14.09.2022, 14:09

    Son dakika haberi... Yunanistan'ın göçmenlere zulmü sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lanet olsun insanlığınıza! Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz... Lübnan’dan İtalya’ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten, Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşında idi. Avrupa ve Yunanistan! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz" ifadelerini kullandı.

    Muğla’da 6 düzensiz göçmen ölü bulundu
    Muğla'da 6 düzensiz göçmen ölü bulundu
    Başkan Erdoğan sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı
    Başkan Erdoğan sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı
    Başkan Erdoğan’dan gençlere uyarı: Tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın
    Başkan Erdoğan'dan gençlere uyarı: Tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın
    İHA’lar Bodrum’da tespit etti! Yunan düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itti
    İHA'lar Bodrum'da tespit etti! Yunan düzensiz göçmenleri Türk kara sularına itti
    Yunan’ı değil Osmanlı’yı suçladı! Soyer’e tepkiler dinmiyor
    Yunan'ı değil Osmanlı'yı suçladı! Soyer'e tepkiler dinmiyor 10.9.2022 15:22:44
    CHP’li Tunç Soyer’den skandal açıklamalar: Osmanlı’yı hain ilan etti
    CHP'li Tunç Soyer'den skandal açıklamalar: Osmanlı'yı hain ilan etti 10.9.2022 09:36:50
    CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarkan konseri için ağaçları söktü
    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarkan konseri için ağaçları söktü
    Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar | Video
    Başkan Erdoğan'dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar | Video
    MSB’den İzmir paylaşımı
    MSB'den İzmir paylaşımı
    Başkan Erdoğan’dan Sisak’ta İslam Kültür Merkezi’nin açılışında önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Sisak'ta İslam Kültür Merkezi'nin açılışında önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan’dan Hırvatistan’da ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Hırvatistan'da ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan Hırvatistan’da
    Başkan Erdoğan Hırvatistan'da
    Hayrete düşüren olay! Arka kapıdan girdi, motosikleti çalıp ön kapıdan çıktı
    Hayrete düşüren olay! Arka kapıdan girdi, motosikleti çalıp ön kapıdan çıktı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Yunanistan'ın göçmenlere yönelik zulmü durmak bilmiyor. Marmaris Kızılburun'da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 73 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2'si bebek olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti.

    Düzensiz göçmenlerle yapılan görüşmede, bu kişilerin İtalya'ya gitmek üzere 10 Eylül'de 15 metre boyunda ahşap bir tekneyle Lübnan'dan yola çıktıkları, dün Rodos açıklarında yakıtlarının bitmesi üzerine Yunan güvenlik güçlerinden yardım talep ettikleri,

    bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik botuna bindirilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türk karasularına yakın bir noktada toplam 4 can salına bindirildikleri ve sürüklenmeye terk edildikleri bilgisi alındı.

    "LANET OLSUN İNSANLIĞINIZA"

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere ve masumlara zulmünün görüntülerini paylaştı.

    Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lanet olsun insanlığınıza! Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz... Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten, Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşında idi. Avrupa ve Yunanistan! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz." ifadelerini kullandı.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Renkli görüntüler Afyon’dan! İlköğretim haftasını misket havasıyla kutladılar
    Renkli görüntüler Afyon'dan! İlköğretim haftasını misket havasıyla kutladılar
    Denizli’de ortalık savaş alanına döndü! Başka bir araca çarpıp şarampole yuvarlandı
    Denizli'de ortalık savaş alanına döndü! Başka bir araca çarpıp şarampole yuvarlandı
    Babasının Keşke ölseydi de ormanları yakmasaydı dediği zanlıya 20 yıl hapis!
    Babasının "Keşke ölseydi de ormanları yakmasaydı" dediği zanlıya 20 yıl hapis!
    İzmir polisi iş başında! Kaçakçıların kökünü kuruttular!
    İzmir polisi iş başında! Kaçakçıların kökünü kuruttular!
    Manisa’da feci kaza! Trafik birbirine girdi!
    Manisa'da feci kaza! Trafik birbirine girdi!
    Muğla’dan beklenen haber geldi! Yangın kontrol altında
    Muğla'dan beklenen haber geldi! Yangın kontrol altında