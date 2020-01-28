 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Bakanlardan Elazığ depremi açıklaması! Bugün hesaplara yatırılacak

Bakanlardan Elazığ depremi açıklaması! Bugün hesaplara yatırılacak

Giriş Tarihi: 28.01.2020, 12:21

Elazığ'da yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin ardından 4 gün geride kalırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Süleyman Soylu, "İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek. Eşyasını alamayanlara 30 bin lira yardım gönderilecek." dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bakanlardan Elazığ depremi açıklaması! Bugün hesaplara yatırılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Başkan Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralanan annenin isteğini bizzat yerine getirdi
Başkan Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralanan annenin isteğini bizzat yerine getirdi
Mahmut vatandaşlık müjdesini A Haber canlı yayınında aldı!
Mahmut vatandaşlık müjdesini A Haber canlı yayınında aldı!
Başkan Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
Başkan Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
Başkan Erdoğan'dan Libya açıklaması: Hafter'in barış diye bir derdi yok
Başkan Erdoğan'dan Libya açıklaması: Hafter'in barış diye bir derdi yok
Başkan Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı
Başkan Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı
Fox TV'den skandal sansür!
Fox TV'den skandal sansür!
Başkan Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralanan annenin isteğini bizzat yerine getirdi
Başkan Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralanan annenin isteğini yerine getirdi
Başkan Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
Başkan Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı
Başkan Erdoğan'dan Libya açıklaması: Hafter'in barış diye bir derdi yok
Başkan Erdoğan'dan Libya açıklaması: Hafter'in barış diye bir derdi yok
Başkan Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı
Başkan Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı
Fox TV'den skandal sansür!
Fox TV'den skandal sansür! Sahiplerine laf ettirmediler sosyal medyada tepki yağdı
Depremzedelere devlet desteği! Bakan Soylu: Evi yıkılanlara 41 bin lira maddi destek
Depremzedelere devlet desteği! Bakan Soylu: Evi yıkılanlara 41 bin lira maddi destek