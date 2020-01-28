Bakanlardan Elazığ depremi açıklaması! Bugün hesaplara yatırılacak

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/bakanlardan-elazig-depremi-aciklamasi-bugun-hesaplara-yatirilacak" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Elazığ'da yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin ardından 4 gün geride kalırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Süleyman Soylu, "İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek. Eşyasını alamayanlara 30 bin lira yardım gönderilecek." dedi.