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    Bakanlardan ortak açıklama! İşte yangınlardaki son durum

    Giriş Tarihi: 06.08.2021, 21:10

    Ülkemizde yaşanan yangınlara ilişkin son durumu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı. Bakan Kurum, "7 ilimizde, toplamda bin kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarımızı yürütüyoruz. Muğla'daki çalışmalar da 2-3 güne tamamlanacaktır" dedi.

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