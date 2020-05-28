Milli Savunma Bakanı Akar yaptığı son dakika açıklamasında "31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı. Terhis olacak gençlerimiz 18 Mayıs'tan bu yana tedbir amaçlı gözetim altında. Şu ana kadar bunlar arasında herhangi bir vakaya rastlanmadı." dedi.
Bakar Akar duyurdu! İşte terhislerin başlayacağı tarih... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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