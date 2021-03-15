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    Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu!

    Giriş Tarihi: 15.03.2021, 09:16

    Balıkesir merkezli 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 24'ü muvazzaf, 3'ü emekli, 9'u meslekten ihraç edilmiş 36 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için 32 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

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