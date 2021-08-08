Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Efe Tur'a ait yolcu otobüsünden yeni detaylar gelmeye başladı. Kazanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, otobüsün İzmir'e gittiğini aktardı.
Balıkesir'de 15 kişinin öldüğü kazada yeni ayrıntılar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.