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    Balıkesir'de 15 kişinin öldüğü kazada yeni ayrıntılar!

    Giriş Tarihi: 08.08.2021, 11:58

    Balıkesir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Efe Tur'a ait yolcu otobüsünden yeni detaylar gelmeye başladı. Kazanın ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, otobüsün İzmir'e gittiğini aktardı.

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