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    Yeniasır TV Gündem Balıkesir'de baltalı vahşet! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı

    Balıkesir'de baltalı vahşet! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı

    Giriş Tarihi: 20.04.2022, 16:37

    Balıkesir'de para meselesi yüzünden yaşanan kavgada tam anlamıyla vahşet yaşandı. Mustafa Ateş, borçlu olduğu Kenan Y.’ye beyzbol sopasıyla saldırdı. Kenan Y.’nin oğlu Salih Y. de otomobilden aldığı baltayla Mustafa Ateş’e vurdu ve öldürdü. Yaşanan korkunç anların ise kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde Mustafa Ateş'in (48), para meselesi yüzünden çıkan kavgada Salih Y. (23) tarafından baltayla öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

    Edremit ilçesinin turistik Altınoluk Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, kafe ve bar işletmeciliği yapan Mustafa Ateş ile spor salonu işleten Kenan Y. (53) karşılaşınca tartışma çıktı. Devir işlemleri nedeniyle husumetli olan tarafların tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Mustafa Ateş, borçlu olduğu Kenan Y.'ye beyzbol sopasıyla saldırdı. Kenan Y.'nin oğlu Salih Y. de otomobilden aldığı baltayla Mustafa Ateş'e vurdu. Mustafa Ateş'in yaşamını yitirdiği o anlara ait görüntü bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



    Gözaltındaki Kenan Y. ile oğlu Salih Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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