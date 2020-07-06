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    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Giriş Tarihi: 06.07.2020, 12:21

    Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyelilerin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ettiği belirtildi.

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