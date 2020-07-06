Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baris-pinari-bolgesinde-2-terorist-etkisiz-hale-getirildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyelilerin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ettiği belirtildi.