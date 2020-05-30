Milli Savuma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklama ile 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerin Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunmaya çalıştıkları söylendi.
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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