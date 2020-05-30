Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baris-pinari-bolgesinde-5-pkkli-terorist-etkisiz-hale-getirildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Savuma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklama ile 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerin Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunmaya çalıştıkları söylendi.