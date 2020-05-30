  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

    Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

    Giriş Tarihi: 30.05.2020, 13:16

    Milli Savuma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklama ile 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerin Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunmaya çalıştıkları söylendi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor
    Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor
    Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
    Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
    Ayasofya'da Fetih Suresi okundu!
    Ayasofya'da Fetih Suresi okundu!
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'daki fetih şöleninde kritik açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'daki fetih şöleninde kritik açıklamalar
    Başkan Erdoğan, Karadeniz’e açılan Fatih sondaj gemisini selamladı
    Başkan Erdoğan, Karadeniz’e açılan Fatih sondaj gemisini selamladı
    Prof. Dr. Feriha Öz Acil Hastanesi açıldı! İçi ilk kez görüntüledi
    Prof. Dr. Feriha Öz Acil Hastanesi açıldı! İçi ilk kez görüntüledi
    Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor
    Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor
    Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
    MSB: Irak kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
    Ayasofya'da Fetih Suresi okundu!
    Ayasofya'da Fetih Suresi okundu!
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'daki fetih şöleninde kritik açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'daki fetih şöleninde kritik açıklamalar
    Başkan Erdoğan, Karadeniz’e açılan Fatih sondaj gemisini selamladı
    Başkan Erdoğan, Fatih sondaj gemisini böyle selamladı
    Prof. Dr. Feriha Öz Acil Hastanesi açıldı! İçi ilk kez görüntüledi
    Prof. Dr. Feriha Öz Acil Hastanesi açıldı! İçi ilk kez görüntüledi