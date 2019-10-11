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Barış Pınarı Harekatı'ından yeni görüntüler! Teröristlerin sağ ele geçirilme anları kamerada

Giriş Tarihi: 11.10.2019, 09:42

Barış Pınarı Harekatı kapsamında sağ ele geçirilen bir grup teröristin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Operasyonda şu ana kadar 277 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusunda sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı kapsamında 277 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekat kapsamında Resulayn bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda sağ yakalanan bir grup teröristin görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı.

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