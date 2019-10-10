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Barış Pınarı Harekatı'nda 2. gün! 2 köyde kontrol sağlandı

Giriş Tarihi: 10.10.2019, 10:42

Türkiye'nin YPG'ye yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda 17.saat geride kaldı. Türk ordusunun Resulayn'daki 2 köyde kontrolün sağlandığı açıklandı.

Türkiye'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı, YPG bölgelerini bir bir düşürmeye başladı. Paniğe kapılan YPG'li teröristler yeni cephe açmaya çalışırken Kahraman Türk askeri, 2 köyde kontrolü sağladığını duyurdu.

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