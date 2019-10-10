Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri temizleyecek operasyonu dün saat 16.00'da başladı. Türk askeri birliklerinin karadan sınırı geçtiğini ise, Milli Savunma Bakanlığı dün akşam 22.26'da duyurdu. Barış Pınarı Harekatı kapsamında son dakika gelen haberlere göre; Kamışlı bölgesinde 5 YPG-PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Barış Pınarı Harekatı'nda ikinci gün: 5 YPG’li terörist etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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