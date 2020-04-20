Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi açılışına videokonferans üzerinden katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastanesinin açılış töreni öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan brifing aldı. Bakan Koca, hastanenin özellikleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: İşte özellikleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.