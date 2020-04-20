Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: İşte özellikleri

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/basaksehir-sehir-hastanesi-acildi-saglik-bakani-fahrettin-koca-acikladi-iste-ozellikleri" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi açılışına videokonferans üzerinden katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastanesinin açılış töreni öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan brifing aldı. Bakan Koca, hastanenin özellikleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.