Başakşehir Şehir Hastanesi açılıyor! Çam ve Sakura ismi ne anlama geliyor?

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Yarın Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışı yapılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin vide konferans katılımıyla hastane hizmete açılacak. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada hastanenin isminin Çam ve Sakura olacağını belirtmişti. Bunun üzerine herkes bu iki ismi araştırmaya başladı. Peki, Çam ve Sakura ismi ne anlama geliyor? Sakura ne demek? Çam neyi ifade ediyor? İşte detaylar...

Başakşehir Şehir Hastanesi yarın hizmete açılacak. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin katılımıyla açılacak. Başkan Erdoğan, hastanenin adını Çam ve Sakura olarak açıkladı. Sakura ne demek? Çam Türkler için ne anlama geliyor? Herkes bu soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Peki, Çam ve Sakura ismi ne anlama geliyor? Sakura ne demek? Çam neyi ifade ediyor? İşte detaylar...

SAKURA NE DEMEK?

Sakura, Prunus cinsinden birkaç ağacın herhangi birinin çiçeğidir. Sakura Japon kültüründe büyük bir öneme sahip olup Japonya'nın ulusal simgelerinden biridir.

Sakuranın Türkçe anlamı kiraz çiçeğidir.

Çiçekleri ağır ağır açar ama çok çabuk dökülür. Hem hayatın başlangıcını yani baharı müjdeler, hem de kaçınılmaz sonunu simgeler. Japonya'da baharın müjdecisi olmasına rağmen, daha solmadan en güzel halindeyken dallarından düşmesi sebebiyle edebiyatta ölüm ile yaşamın birlikteliğini ifade eder.

ÇAM NEDİR?

Çam, Pinaceae (çamgiller) familyasından Pinus cinsinden orman ağaçlarını içeren iğne yapraklı türlere verilen ad.

Türkiye'de hepsinin kısa sürgünleri iki yapraklı olan beş çam türü bulunur; sarıçam, karaçam, Halep çamı, kızılçam ve fıstık çamı. Ayrıca çamlar sonbaharda yapraklarını dökmezler.

GÜNDE 7 BİN HASTAYA HİZMET VERECEK

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, açılışa video konferans yoluyla katılacak.

789 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı inşa edildi.

Ayrıca 3 heliportu bulunan, 10 bloktan oluşan, 456'sı yoğun bakım yatağı olmak üzere 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastanede, 30 bin metrekare kapalı alan içinde erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum acil servisleri yer alıyor.

Günlük asgari 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, negatif basınçlı odaları bulunan hastane, gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı, 725 poliklinik odası, 3'ü hibrit toplam 90 ameliyathanesi ile günlük 35 bin ayaktan hasta alabilecek ve ayrıca burada 500 özellikli ameliyat da yapılabilecek.

107 BRANŞTA HİZMET VERECEK

Çocuk ve erişkinler için 107 branşta hizmet verecek hastanede en gelişmiş tıbbi cihazlar ve donanımla ileri düzeyde tanı ve tedavi imkanı sunulacak.

Ameliyat sırasında hastaya anestezi halindeyken ışın tedavisi uygulanabilen Xoft İntraoperatif Radyoterapi (IORT) sistemi de ilk kez burada kullanılacak.

"Enerji ve çevre dostu" tasarımlarla inşa edilen hastanede 654 kişilik iki konferans salonu da bulunuyor.

İlk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine yalnızca yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastaları nakledilmişti.