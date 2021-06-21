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    Başkan Erdoğan: 1 Temmuz'dan itibaren tüm sokağa çıkma yasakları kalkıyor

    Giriş Tarihi: 21.06.2021, 19:51

    Başkan Erdoğan, tam normalleşmenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Yeni dönemle ilgili kararları açıklayan Erdoğan, "1 Temmuz'dan itibaren tüm sokağa çıkma yasakları kalkıyor. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz" dedi.

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