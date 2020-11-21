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    Başkan Erdoğan 12. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na video mesaj gönderdi

    Giriş Tarihi: 21.11.2020, 19:38

    Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan 12. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Şimdiye kadar din, dil, ırk ayrımı yapmadan 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa destek olduk." ifadelerini kullandı.

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