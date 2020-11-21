Son dakika haberi…Başkan Recep Tayyip Erdoğan 12. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, 'Şimdiye kadar din, dil, ırk ayrımı yapmadan 156 ülkeye ve 9 uluslararası kuruluşa destek olduk.' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan 12. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na video mesaj gönderdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.