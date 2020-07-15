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    Başkan Erdoğan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı

    Giriş Tarihi: 15.07.2020, 12:06

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Beştepe'de bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'na çelenk bıraktı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bıraktı, dua etti. Başkan Erdoğan'a gaziler ile birlikte 1. Sınıf Emniyet Müdürü Gazi Turgut Aslan da eşlik etti.

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