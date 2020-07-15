  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan: 15 Temmuz gecesi bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve başaramadılar

    Başkan Erdoğan: 15 Temmuz gecesi bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve başaramadılar

    Giriş Tarihi: 15.07.2020, 21:49

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, "15 Temmuz gecesi hürriyet aşığı bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve hamdolsun başaramadılar. dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan: 15 Temmuz gecesi bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve başaramadılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan'dan şehit aileleri ve gazilerle buluşmada önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan şehit aileleri ve gazilerle buluşmada önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Gazi Meclis'te önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Gazi Meclis'te önemli açıklamalar
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 15 Temmuz mesajı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 15 Temmuz mesajı
    Haftanin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
    Haftanin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
    Bakan Koca'dan duygulandıran 15 Temmuz paylaşımı
    Bakan Koca'dan duygulandıran 15 Temmuz paylaşımı
    Götüntüler ABD'den! Terörist FETÖ'yü durdurun
    Götüntüler ABD'den! "Terörist FETÖ'yü durdurun"
    Başkan Erdoğan'dan şehit aileleri ve gazilerle buluşmada önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan şehit aileleri ve gazilerle buluşmada önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Gazi Meclis'te önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Gazi Meclis'te önemli açıklamalar
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 15 Temmuz mesajı
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 15 Temmuz mesajı
    Haftanin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
    Haftanin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
    Bakan Koca'dan duygulandıran 15 Temmuz paylaşımı
    Bakan Koca'dan duygulandıran 15 Temmuz paylaşımı
    Götüntüler ABD'den! Terörist FETÖ'yü durdurun
    Götüntüler ABD'den! "Terörist FETÖ'yü durdurun"