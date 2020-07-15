Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, "15 Temmuz gecesi hürriyet aşığı bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve hamdolsun başaramadılar. dedi.
Başkan Erdoğan: 15 Temmuz gecesi bu millete zincir vurmayı tekrar denediler ve başaramadılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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