Başkan Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Külliye'de tebrikleri kabul etti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-29-ekim-cumhuriyet-bayrami-nedeniyle-kulliyede-tebrikleri-kabul-etti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sonrasında Külliye'de tebrikleri kabul etti. Erdoğan'ın tebrikleri kabul sırasında ziyaretçilerle gönül selamı ile selamlaştı.