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    Başkan Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Külliye'de tebrikleri kabul etti

    Giriş Tarihi: 29.10.2020, 13:03

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sonrasında Külliye'de tebrikleri kabul etti. Erdoğan'ın tebrikleri kabul sırasında ziyaretçilerle gönül selamı ile selamlaştı.


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