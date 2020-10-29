29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sonrasında Külliye'de tebrikleri kabul etti. Erdoğan'ın tebrikleri kabul sırasında ziyaretçilerle gönül selamı ile selamlaştı.
Başkan Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Külliye'de tebrikleri kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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