Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Milli Dayanışma Kampanyası için 7 aylık maaşını bağışladığını duyuran Başkan Erdoğan, sağlık çalışanları, öğrenciler, esnaf ve işverenleri yakından ilgilendiren kararları açıkladı.
Başkan Erdoğan 7 aylık maaşını bağışlayarak Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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