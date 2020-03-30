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    Başkan Erdoğan 7 aylık maaşını bağışlayarak Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattı

    Giriş Tarihi: 30.03.2020, 21:45

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Milli Dayanışma Kampanyası için 7 aylık maaşını bağışladığını duyuran Başkan Erdoğan, sağlık çalışanları, öğrenciler, esnaf ve işverenleri yakından ilgilendiren kararları açıkladı.

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