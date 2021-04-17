Başkan Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-8-cumhurbaskani-turgut-ozalin-kabri-basinda-kuran-i-kerim-okudu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında kabri başında anıldı. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, Özal'ın ailesi ile bir süre sohbet etti. Erdoğan, Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu. Başkan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.