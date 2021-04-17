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    Başkan Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu

    Giriş Tarihi: 17.04.2021, 14:25

    8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında kabri başında anıldı. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, Özal'ın ailesi ile bir süre sohbet etti. Erdoğan, Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu. Başkan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.

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