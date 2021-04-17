8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında kabri başında anıldı. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, Özal'ın ailesi ile bir süre sohbet etti. Erdoğan, Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu. Başkan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.
Başkan Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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