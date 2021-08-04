Başkan Erdoğan A Haber Atv ortak yayınında önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-a-haber-atv-ortak-yayininda-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber Atv ortak yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarında büyük artış yaşandı. Burada siyasete yer olmamalı. Düşünün ki, 8 gün içinde 187 yangın çıktı. 187 yangından 15'i devam ediyor. Bunların çoğu kontrol altında." dedi.