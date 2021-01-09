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    Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü

    Giriş Tarihi: 09.01.2021, 21:52

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

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