Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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