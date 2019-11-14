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Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a izletti! İşte o video

Giriş Tarihi: 14.11.2019, 16:45

Dün ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trump'a PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın manevi oğlu olan ve Türkiye'de katliamlar yapan terörist Mazlum Kobani'nin gerçek yüzünü gösteren bir video izlettirdi.

ABD'de ABD Başkanı Trump ile görüşen Başkan Erdoğan yurda döndü. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmelerde izlettirilen video ile ilgili olarak Donald Trump'ın bu videodan çok etkilendiğini söyledi.

"TRUMP ÇOK ETKİLENDİ"

Başkan Erdoğan, "Biz bunları kendilerine verdik. Bir de FETÖ'nün burada yaptıklarıyla ilgili ayrıntılı bir kitabı bütün o senatörlere verdik. Döner dönmez senatörlerin tamamına bir set olarak bunların tamamını göndereceğiz ve büyükelçilik vasıtasıyla bunları kendilerine dağıtacağız. Bu videoyu izledikten sonraki tavırlarında, bana göre en önemli hava Sayın Başkan'da oldu. O bayağı etkilendi. Diğerleri de zaten Abdi Şahin olayına farklı baktıkları için onu hala sahiplenmeye çalışıyorlar ve en önemlisi de olaya hala "Türkiye Kürtlere karşıymış" gibi bakıyorlar. Benim parlamentomda 50 tane Kürt milletvekilim var. Olaya bir de buradan bakın." dedi.

"ÖZELLİKLE TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DEF ETTİKTEN SONRA..."

Erdoğan, "Biz Güneydoğu başta olmak üzere bölgelerin şehircilik anlayışını değiştirdik. Alt yapısıyla, üst yapısıyla buraya bizim iktidar dönemimizde yapılan yatırımı, geçmişten bugüne hiçbir hükümet yapmamıştır. Örneğin Diyarbakır'ın hali bundan 15-20 sene önce neydi, bizim dönemizde ne oldu? Özellikle terör örgütünü def ettikten sonra yaptıklarımızla aynı şekilde Şırnak nereden nereye geldi. Van'a bizim iktidarımız döneminde yapılan yatırım bedeli 26 milyar liradır. TOKİ vasıtasıyla yaptığımız konutlarla bütün buraların havasını, çehresini değiştirdik. Kendilerine de söyledim; "Bir gezin oraları. Kürtlere yönelik olumsuz bir yaklaşım var mı yerinde görün. Görmeden kalkıp terör örgütü mensuplarına 'bunlar Kürt' diyorsunuz. Böylece Kürtlere de saygısızlık yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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