Başkan Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti Kongresi'ne bir video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Bu sene sadece Kovid-19 virüsüyle değil ondan daha hızlı yayılan İslam düşmanlığı virüsü ile de mücadele etmek zorunda kaldık." dedi.
Başkan Erdoğan ABD'li Müslümanlara seslendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.