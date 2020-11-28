Başkan Erdoğan ABD'li Müslümanlara seslendi

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Başkan Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti Kongresi'ne bir video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Bu sene sadece Kovid-19 virüsüyle değil ondan daha hızlı yayılan İslam düşmanlığı virüsü ile de mücadele etmek zorunda kaldık." dedi.