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    Başkan Erdoğan ABD'li Müslümanlara seslendi

    Giriş Tarihi: 28.11.2020, 10:35

    Başkan Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti Kongresi'ne bir video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Bu sene sadece Kovid-19 virüsüyle değil ondan daha hızlı yayılan İslam düşmanlığı virüsü ile de mücadele etmek zorunda kaldık." dedi.

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