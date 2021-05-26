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    Başkan Erdoğan, ABD'li şirketlerin yöneticileriyle görüştü

    Giriş Tarihi: 26.05.2021, 19:36

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticilerinin iştirakiyle çevrimiçi gerçekleşen toplantıya katıldı. Erdoğan, "Haziran ayında yoğun aşılama kampanyası yürüterek ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz. Dünyada birçok ekonominin adeta durma noktasına geldiği dönemde biz hem kamu hem de özel sektör yatırımlarımızı sürdürdük." dedi.

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