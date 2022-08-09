Başkan Erdoğan: Abdülhamit Han'ın rotası Yörükler-1 Kuyusu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-abdulhamit-hanin-rotasi-yorukler-1-kuyusu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

4. sondaj gemimiz Abdülhamid Han, bugün Mersin'den ilk seferine uğurlandı. Bölgeye gidip yetkililerden bilgi alan Başkan Erdoğan, törende bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, konuşmasında ''Sondaj gemimiz enerji vizyonumuzun göstergesi. 4 sondaj, 2 sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız. Enerjide dışa bağımlılığı kendi kaynaklarımızla çözüyoruz. Deniz altında bir enerji üssü kuruyoruz. Üzeri kapatılmış kuyuları da üretime dahil ediyoruz. Abdülhamid Han gemimizi, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Abdülhamid Han gemimizi, yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür. 'Abdülhamid Han'ı Yörükler-1 kuyusuna göndereceğiz'' dedi.