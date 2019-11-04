Başkan Erdoğan, ABD’ye gidecek mi?

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili, "Bu ziyaret talebi bizden gelmemiştir. Olup olmayacağına dair değerlendirmelerimiz devam etmektedir." ifadelerini kullandı.