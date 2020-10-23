Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Libya'daki ateşkesle ilgili olarak, "Ateşkes adımı atıldı ama güvenilirliği yok. Temenni ederim ki böyle olmaz ve ateşkes kararına uyulur." dedi. Erdoğan ABD'nin S-400 denemeleri hakkındaki açıklamalarına da cevap verdi. Erdoğan, "Size soracak değiliz" şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan' ABD'ye S-400 cevabı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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