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    Başkan Erdoğan açıkladı! 1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

    Giriş Tarihi: 27.04.2020, 19:06

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, alınana koronavirüs tedbirleri kapsamında 1-2-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı. 1 Mayıs'ta marketlerin saat 9-14 arasında açıkla olacak.

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