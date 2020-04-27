Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, alınana koronavirüs tedbirleri kapsamında 1-2-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı. 1 Mayıs'ta marketlerin saat 9-14 arasında açıkla olacak.
Başkan Erdoğan açıkladı! 1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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