Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs salgınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri sonrasında koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararları açıklarken, "20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getiriyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan açıkladı! 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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