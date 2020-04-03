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    Başkan Erdoğan açıkladı! 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi

    Giriş Tarihi: 03.04.2020, 21:30

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs salgınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri sonrasında koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararları açıklarken, "20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getiriyoruz." dedi.

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