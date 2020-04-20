Son dakika haberi... Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Başkan Erdoğan kritik toplantı sonrası alınan önlemleri açıkladı. Erdoğan, "23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında ise, yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırmasını özellikle planlıyoruz." dedi.
Başkan Erdoğan açıkladı: 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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