Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz’deki Fatih sondaj gemisinde yeni doğal gaz rezervi miktarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yeni yapılan sondajda 4 bin 445 metreye ulaştık. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. TUNA-1'de toplam miktar 405 milyar metreküpü buldu." ifadelerini kullandı. Bulunan gazın 2023 yılında halkın kullanıma sunmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, Ülkemizin doğal gazda dışa bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır" dedi.
Başkan Erdoğan açıkladı: 85 milyar metreküp ek rezerv ilave edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.