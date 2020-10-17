Başkan Erdoğan açıkladı: 85 milyar metreküp ek rezerv ilave edildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-acikladi-85-milyar-metrekup-ek-rezerv-ilave-edildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz’deki Fatih sondaj gemisinde yeni doğal gaz rezervi miktarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yeni yapılan sondajda 4 bin 445 metreye ulaştık. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. TUNA-1'de toplam miktar 405 milyar metreküpü buldu." ifadelerini kullandı. Bulunan gazın 2023 yılında halkın kullanıma sunmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, Ülkemizin doğal gazda dışa bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır" dedi.