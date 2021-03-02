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    Başkan Erdoğan açıkladı! İşte 11 maddelik İnsan Hakları Eylem Planı

    Giriş Tarihi: 02.03.2021, 14:44

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "İnsan Hakları Eylem Planı'na ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen 1,5 yıllık hazırlık sürecinde, toplumun her kesimi çalışmalara dahil edildi." ifadelerini kullandı.

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