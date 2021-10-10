  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan Adana'da gençlerin sorularını yanıtladı

    Başkan Erdoğan Adana'da gençlerin sorularını yanıtladı

    Giriş Tarihi: 10.10.2021, 22:15

    Başkan Erdoğan'ın dün Adana ziyareti sonrasında Yeni Adana Müzesi'nde 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma Programı'nın görüntüleri paylaşıldı. Erdoğan, "Hangi kuşaktan olursa olsun gençlerimizle aramıza kimseyi sokmayız. Yeni bir terim ortaya koydum. Bizimki hangi kuşaktan? Bizimki Teknofest kuşağı" ifadelerini kullandı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan Adana'da gençlerin sorularını yanıtladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet’te
    Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'te
    İzmir’de yakalanan tacizci mahallenin esnafı çıktı
    İzmir'de yakalanan tacizci mahallenin esnafı çıktı
    İzmir’de 2 pitbull, saldırdıkları köpeği öldürdü, sahibi ve kedisini yaraladı
    İzmir'de 2 pitbull, saldırdıkları köpeği öldürdü, sahibi ve kedisini yaraladı
    Trafik magandası genç! Polis sosyal medyada görünce harekete geçti
    Trafik magandası genç! Polis sosyal medyada görünce harekete geçti
    Başkan Erdoğan’dan yerli ve yabancı yatırımcılara çağrı
    Başkan Erdoğan'dan yerli ve yabancı yatırımcılara çağrı
    MHP lideri Devlet Bahçeli: Bunlar öğrenci değil ajan provokatör
    MHP lideri Devlet Bahçeli: Bunlar öğrenci değil ajan provokatör
    Başkan Erdoğan’dan yerli ve yabancı yatırımcılara çağrı
    Başkan Erdoğan'dan yerli ve yabancı yatırımcılara çağrı
    MHP lideri Devlet Bahçeli: Bunlar öğrenci değil ajan provokatör
    MHP lideri Devlet Bahçeli: Bunlar öğrenci değil ajan provokatör
    İzmir’de tartışmalı bilirkişi kararı! Ehliyetsiz sürücünün çarptığı 2 yaşındaki Emirhan kusurlu bulundu
    İzmir'de tartışmalı bilirkişi kararı! Ehliyetsiz sürücünün çarptığı 2 yaşındaki Emirhan kusurlu bulundu
    Başkan Erdoğan’dan 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda önemli mesajlar
    Yunanistan’dan küstah İzmir provokasyonu!
    Yunanistan'dan küstah İzmir provokasyonu!
    İşte Başkan Erdoğan liderliğinde son 20 yılda yapılan yatırımlar
    İşte Başkan Erdoğan liderliğinde son 20 yılda yapılan yatırımlar