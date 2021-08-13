Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gitti. Erdoğan, "Afet bölgesinde vatandaşlarımız için devlet olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Adımlarımızı atacağız. Bu devlet hiçbir zaman yıkılmadı, yine yıkılmayacak" dedi.
Başkan Erdoğan afet bölgesinde: Ne gerekiyorsa yapacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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