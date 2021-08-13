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    Başkan Erdoğan afet bölgesinde: Ne gerekiyorsa yapacağız

    Giriş Tarihi: 13.08.2021, 13:19

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gitti. Erdoğan, "Afet bölgesinde vatandaşlarımız için devlet olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Adımlarımızı atacağız. Bu devlet hiçbir zaman yıkılmadı, yine yıkılmayacak" dedi.

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