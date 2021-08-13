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    Başkan Erdoğan afet bölgesinde net konuştu: Devlet yanınızda afetleri aşacağız

    Giriş Tarihi: 13.08.2021, 14:51

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gitti. Erdoğan, "Böyle bir zamanda bir olmamız lazım, kardeş olmamız lazım milletçe bu milleti ayağa kaldırmamız lazım. Ama onlar bakıyorsunuz hala gelip Erdoğan'a ben nasıl vurayım da ona yara vereyim dertleri bu. Yara veremezsiniz biz bu milletle beraberiz. Milletimizle beraber de bu yola devam edeceğiz. Biz bir ölür bin diriliriz. İnşallah şu afetleri de aşıyoruz aşacağız." dedi.

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