Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Afrika ziyaretimi sömürgeci zihniyetin rahatsızlığına rağmen gerçekleştirdim. Önümüzdeki dönemde aramızdaki samimi bağların daha da kuvvetleneceğine inanıyorum" dedi.
Başkan Erdoğan: Afrika'daki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aşmış durumda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.