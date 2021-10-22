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    Başkan Erdoğan: Afrika'daki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aşmış durumda

    Giriş Tarihi: 22.10.2021, 16:15

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Afrika ziyaretimi sömürgeci zihniyetin rahatsızlığına rağmen gerçekleştirdim. Önümüzdeki dönemde aramızdaki samimi bağların daha da kuvvetleneceğine inanıyorum" dedi.

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