Başkan Erdoğan: Afrika'daki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aşmış durumda

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-afrikadaki-yatirimlarimizin-degeri-6-milyar-dolari-asmis-durumda" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Afrika ziyaretimi sömürgeci zihniyetin rahatsızlığına rağmen gerçekleştirdim. Önümüzdeki dönemde aramızdaki samimi bağların daha da kuvvetleneceğine inanıyorum" dedi.