Başkan Erdoğan, Ahlat'ta büyükelçilere hitap etti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogan-ahlatta-buyukelcilere-hitap-etti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı nedeniyle düzenlenen törenler kapsamında gerçekleşen buluşmada, büyükelçilere hitap etti. Erdoğan, "Halihazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir yükü kaldıramaz. Türkiye'nin maalesef öyle bir ana muhalefeti var ki 1.5 milyon Afganlı'nın Türkiye'de olduğunu söylüyor. Baştan aşağı yalan. Şu anda ülkemizde kayıtlı, kayıtsız 300 bin Afganlı göçmen vardır." dedi.