Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Ahlat'a gelen Başkan Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyarette bulundu.
Başkan Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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